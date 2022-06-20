AGD’nin yaz etkinlikleri başlıyor

Öğrenciler yaz etkinlikleri boyunca akaid, ilmihal, Kur’an-ı Kerim, adab-ı muaşeret, çevre bilinci ve ilk yardım gibi konularda birbirinden farklı bilgileri öğrenirken, akıl ve zekâ oyunları, sosyal aktiviteler, izcilik ve eskilere götürecek olan sokak oyunları gibi faaliyetlerle ise eğlenecekler. Aileler, çocukların hem eğlenecekleri hem öğrenecekleri etkinliklere kayıt için AGD temsilcilikleriyle iletişime geçebilecekler.

EĞLENEREK ÖĞRENECEK

Yaz etkinlikleri ile ilgili bilgi veren AGD Ortaokullar Komisyonu Başkanı Musab Özkan, “Öğrencilere severek, sevdirerek ve eğlendirerek öğretmek çok önemlidir. Eğitimlerin ardından öğrencilerimizin eğlenebileceği etkinlikler yer alacaktır. Öğrencilerin teknoloji ve sosyal medya tehdidi altında olduğu bu dönemde ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmak için yaz etkinlikleri temasını ‘Sokak Oyunları’ olarak belirledik. Geleneksel çocuk oyunlarının da yer alacağı etkinliklerde öğrencilerin sosyalleşmesini, arkadaşlar edinmesini, takım ruhu kazanmasını, yeteneklerini keşfetmesini amaçlamaktayız. Yaz etkinliklerimiz için, ortaokul kız ve erkek öğrencilerimiz için ayrı mekanlar, 5 haftalık eğlenceli bir etkinlik süreci hazırladık. Velilerimizi ve ögrencilerimizi bekliyoruz.” dedi.

(Haber Merkezi)

