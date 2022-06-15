AGD’nin Siyer-i Nebi Yarışması ilgi gördü

AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, “Siyer-i Nebi Yarışması ile Peygamber Efendimiz (SAS)’in hayatını ve mücadelesini ortaokullu ve liseli gençlere anlatmak ve onların öğrendiklerini hayatlarında işlemeleri amaçlanmıştır.” dedi.

Çorum’dan da çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışma sonucunda dereceye girenlere ödül verileceğini söyleyen Göle buna göre ülke geneli ödülü lise düzeyinde; birinciye 3 bin TL ve kitap seti, ikinciye 2 bin TL ve kitap seti, üçüncüye bin 500 TL ve kitap seti, dördüncü ve beşinciye ise bin TL ve kitap seti olarak belirlendiğini, ortaokul düzeyinde ise; birinciye 2 bin TL ve kitap seti, ikinciye bin 500 TL ve kitap seti, üçüncüye bin TL ve kitap seti, dördüncü ve beşinciye ise 750 TL ve kitap seti ödül verileceğini kaydetti.

AGD Başkanı Göle Çorum il ödüllerinin ise lise dalında birinciye Xionami Note 8 akıllı cep telefonu, ikinciye Tablet, üçüncüye akıllı kol saati. Ortaokul dalında birinciye Tablet, ikinciye Drone, üçüncüye ise Akıllı kol saati olduğunu söyledi.

Göle ayrıca yarışmaya katılan öğrencilerin en büyük ve paha biçilemez kazancının ise Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in hayatını daha iyi öğrenmek olduğunu belirtti.



(Volkan SINAYUÇ)

