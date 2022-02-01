AGD’den tepki: “Tarihimize kara bir leke olacaktır”

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi, Türkiye'ye gelmesi gündemde olan İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'u protesto etti. Yapılan açıklamalarda İsrail, “terörist” devlet olarak nitelendirildi ve Filistin’i işgal ettiği vurgulandı. Saat Kulesi PTT önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle okudu. ‘Zulmün ve terörün tüm çeşitlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz’ diyen Göle, Filistin’den Doğu Türkistan’a kadar İslam alemi ve mazlum tüm coğrafya her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ettiğini söyledi.

“ŞEREFLİ TARİHİMİZE KARA BİR LEKE OLACAKTIR”

Mescidi Aksa’nın İsrailliler tarafından her gün basıldığı, Müslümanların izzetleri çiğnenmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada Göle, “Yönümüzü nereye dönsek bir feryat ve yakarış yüreklerimizi sızlatıyor. Ve atılması gereken adımlar ne kadar gecikse vebali bir o kadar büyüyor. Terörist İsrail’in işgalleriyle Müslüman yurdu her gün kan ağlıyor. Yıllardır süre gelen zulümler devam ederken terörist İsrail’in başı Yitzag Hertzog’un Türkiye’ye gelecek olması Türkiye Müslümanları için bir utanç vesilesidir. Müslüman milletimizin yüzyıllardır İslam alemine öncülük yapmışken, böyle bir utançla karşı karşıya kalması şerefli tarihimize kara bir leke olacaktır. Yıllar önce Şimon Peres’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmanın yüreklerimizde sızısı hala devam ederken Yitzag Hertzog’un Türkiye’ye nasıl bir teklif ve nasıl bir tehditle geleceği bize endişe vermektedir” dedi.

“MÜSLÜMAN LİDERLERİN TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ İÇİN YARIŞTIĞINI ÜZÜLEREK GÖRMEKTEYİZ”

2 devlet bir çözüm önerileriyle gündeme gelen Yitzag’ın çözümlerin değil terör faaliyetlerinin öncülerinden olduğunu vurgulayan Göle, şu ifadeleri kullandı: “Müslümanların hangi sorununu çözmüştür. Yirzag, mescidimize yapılan hangi saldırıyı önlemiştir. Tek yaptıkları ellerindeki sermaye ve medya gücüyle Müslümanları sıkıştırmaktır. Siyonist lobilerin ve dünyadaki terörün ana merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri ile İslam coğrafyasında yaptıkları katliamlar, işgaller, tecavüzler ve sömürüler ayan beyan ortadadır. Görmemek için kör, duymamak için sağır, dertlenmemek için vicdan ve izandan yoksun olmak gerekir. Müslüman liderlerin teröristlere tepki vermesi gereken yerde işbirliği için yarıştığını üzülerek görmekteyiz. Allah’tan korkun. Allah’a güvenin ve ahiretinizi düşünün.”

Basın açıklamasına Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık da katıldı.