AGD’den öğrencilerde yaz etkinliği

Etkinlikler hakkında bilgi veren AGD Çorum Şubesi Ortaokullar Komisyon Başkanı Emrah Bacaksız, “İnsanların en hayırlısı insanlığa hayırlı olandır.” düsturuyla hareket ederek yaz kursları düzenlediklerini ifade etti.

Bacaksız, yaz etkinliklerinin 24 Haziran’da başladığını ve 26 Temmuz’a kadar devam edeceğini belirterek; “Anadolu Gençlik Derneği Yaz Etkinlikleri programlarına katılan gençler başta Kuran-ı Kerim olmak üzere İslam inancına teşkil eden değerlerle buluşurken, bunun yanında sosyal etkinliklerle yaz tatilini en güzel şekilde değerlendirmiş olacaklar. Gençlerimiz Kuran-ı Kerim eğitiminden hadis ve değerler eğitimi dersine. Hıdırlık ve Şehitlik ziyareti, Bowling, buz pateni, halı saha turnuvası, veli kahvaltı buluşmaları gibi etkinliklere katılmış olacaklar. Birçok farklı ders ve etkinliklerle hem eğlenip hem öğrenecekler. Gençler geleceğimizin teminatıdır. Ülke gençlerimizin içine düştüğü manevi kriz, günümüzde artık iyiden iyiye artmıştır. Anadolu Gençlik Derneği olarak yaptığımız çalışmalar ülkemiz gençliği için sığınılabilir bir liman, uzatılmış bir dost elidir. Yaptığımız çalışmalar geleceğin aydınlık Türkiye’sini inşa edici, kararlı adımlardan biridir. Bu duygu ve düşüncelerle bu yılda Geleneksel Yaz Etkinlikleri programımızı başlattık. Devam eden yaz etkinlikleri ile gençlerimizle nitelikli vakit geçirmek suretiyle onların bireysel, sosyal ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmaya gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi yaz etkinlikleri 4 farklı merkezde 12 sınıfta ve kız-erkek 250 öğrenci katılımı ile devam ediyor.

(Haber Merkezi)