Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0648
EURO
6.3235

AGD’den öğrencilerde yaz etkinliği

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi, ilk ve ortaokul öğrencileri için yaz etkinlikleri düzenliyor.

AGD’den öğrencilerde yaz etkinliği

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi, ilk ve ortaokul öğrencileri için yaz etkinlikleri düzenliyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:25
AGD’den öğrencilerde yaz etkinliği

Etkinlikler hakkında bilgi veren AGD Çorum Şubesi Ortaokullar Komisyon Başkanı Emrah Bacaksız, “İnsanların en hayırlısı insanlığa hayırlı olandır.” düsturuyla hareket ederek yaz kursları düzenlediklerini ifade etti.

Bacaksız, yaz etkinliklerinin 24 Haziran’da başladığını ve 26 Temmuz’a kadar devam edeceğini belirterek; “Anadolu Gençlik Derneği Yaz Etkinlikleri programlarına katılan gençler başta Kuran-ı Kerim olmak üzere İslam inancına teşkil eden değerlerle buluşurken, bunun yanında sosyal etkinliklerle yaz tatilini en güzel şekilde değerlendirmiş olacaklar. Gençlerimiz Kuran-ı Kerim eğitiminden hadis ve değerler eğitimi dersine. Hıdırlık ve Şehitlik ziyareti, Bowling, buz pateni, halı saha turnuvası, veli kahvaltı buluşmaları gibi etkinliklere katılmış olacaklar. Birçok farklı ders ve etkinliklerle hem eğlenip hem öğrenecekler. Gençler geleceğimizin teminatıdır. Ülke gençlerimizin içine düştüğü manevi kriz, günümüzde artık iyiden iyiye artmıştır. Anadolu Gençlik Derneği olarak yaptığımız çalışmalar ülkemiz gençliği için sığınılabilir bir liman, uzatılmış bir dost elidir. Yaptığımız çalışmalar geleceğin aydınlık Türkiye’sini inşa edici, kararlı adımlardan biridir. Bu duygu ve düşüncelerle bu yılda Geleneksel Yaz Etkinlikleri programımızı başlattık. Devam eden yaz etkinlikleri ile gençlerimizle nitelikli vakit geçirmek suretiyle onların bireysel, sosyal ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmaya gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi yaz etkinlikleri 4 farklı merkezde 12 sınıfta ve kız-erkek 250 öğrenci katılımı ile devam ediyor.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Sanat müzesi ve galerisinin onarımı ihale edildi
Sanat müzesi ve galerisinin onarımı ihale edildi
“FETÖ’nün siyasi ayağı da ortaya çıkarılmalı”
“FETÖ’nün siyasi ayağı da ortaya çıkarılmalı”
Çorum’a “Diyanet Gençlik Merkezi”
Çorum’a “Diyanet Gençlik Merkezi”
Bakan Ersoy’un Çorum’u ziyaret etmesi bekleniyor
Bakan Ersoy’un Çorum’u ziyaret etmesi bekleniyor
Halk ekmek büfeleri “yok satıyor”
Halk ekmek büfeleri “yok satıyor”
Gözyaşlarıyla toprağa verildi
Gözyaşlarıyla toprağa verildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim