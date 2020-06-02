AGD’den kan bağışı kampanyasına destek

Ülkenin kan ihtiyacını karşılayan tek kurum olan Türk Kızılay, koronavirüs salgınının ortaya çıkması ve ardından Ramazan Ayı’nın girmesi sonucu kan bağışında yaşanan kritik düşüş üzerine harekete geçti. Günlük 5 bin ünite kan alınması gerektiğini belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık bu sayının şu anda 2-3 bine düştüğünü ifade etmiş, vatandaşları ülke genelinde 300 noktada bekleyen Kızılay ekiplerine kan vermeye davet etmişti. Kızılay’ın tüm mecralarda yaptığı kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayan Anadolu Gençlik Derneği, Türk Kızılay'ının tüm Türkiye'de "Kan'a kan, can'a can" sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına herkesi davet etti.

AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle "Kan'a kan, can'a can" sloganı altında herkesi Kızılay kan alma merkezine davet ederek herkesin kan bağışında bulunmasını istedi. Başkan Göle yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'de bugün AGD ve Türk Kızılay'ı olarak 'Kan'a kan, can'a can' sloganı altında kan bağışında bulunuyoruz. Burada bir duyarlılık bir bilinç oluşturmak anlamında bu kampanyaya dahil olmuş oluyoruz. Bizler de arkadaşlarımızla beraber Kızılay Şubesi'nin yapmış olduğu bu kampanyaya AGD mensupları olarak katılıyoruz, halkımızı da bu kampanyaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)