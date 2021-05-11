AGD’den İsrail’e tepki 

Postane önünde gerçekleştirilen protesto eyleminde grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, “Anadolu Gençlik Derneği olarak Kudüs’ten vazgeçmemiz mümkün değildir. Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Kudüs, bugünün Müslüman’ının yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesidir. Bu coğrafyaya çizilen yapay sınırlar tarih atlaslarında sömürgeciliğin sonu olarak yer alacaktır. Kudüs mutlaka özgürlüğe, Müslümanlar da mutlaka birliğe kavuşacaktır. Mescid-i Aksa’nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin meselesi değildir, ümmetin meselesidir” dedi. (Haber Merkezi)

