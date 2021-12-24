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AGD’den “İlk Adım” kampı

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi Üniversite Komisyonu tarafından “İlk Adım Kampı” gerçekleştirildi. 

Güncel 24.12.2021, 18:49 24.12.2021, 18:52
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AGD’den “İlk Adım” kampı

Otel Armina’da düzenlenen kampın açılışında konuşan AGD Üniversite Komisyon Başkanı Hasan Açıkalın, “Sorumluluklarımız çok fazla, çalışmalı ve yeni bir dünyayı kurmak zorundayız” dedi.
Güzel ahlakın gencin süsü olduğunu dile getiren Açıkalın, “Önce ahlak ve maneviyat prensibi doğru algılanmalı ve doğru anlatılmalıdır. En büyük ahlakın kula kulluğu reddetmek olduğu, maneviyatın da bu uğurda şehadet kararlılığında mücahedeye devam etmek olduğu işlenilmelidir” ifadelerini kullandı.
Öte yandan AGD Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Dumangöz de eğitimin önemine dikkat çekerek, eğitimi sadece bilgilenmek değil, eyleme geçmek amacıyla yapılması gereken bir olgu olduğunu belirtti. 

Yeryüzünde adaletin tesisi, İslam coğrafyasının ve ülkemizin ayağa kalkması için eğitimin vazgeçilmez bir unsur olduğunu dile getiren Dumangöz, “Tüm Müslümanlar düşünmeye, okumaya, akıl etmeye ve istişare etmeye daha fazla zaman ayırmalıdır. Müslüman kalpler arasındaki yapay sorunlardan kaynaklanan duvarlar ortadan kaldırılmalıdır. İslam milletinin parçalanmışlığı giderilmelidir. İslam coğrafyasının parçalanmışlığı giderilmelidir. Bir ırkı, bir rengi, bir dili, bir bölgeyi, bir mezhebi merkeze alarak bu parçalanmışlık giderilemez. Bizim söylemlerimiz de eylemlerimiz de ufkumuz da inancımızın gerekleriyle örtüşmelidir” şeklinde konuştu.
70 üniversitelinin katılımıyla başlayan kamp etkinlikleri kapsamında Çorum Obası ziyaret edilirken, eğitimler, kitap okuma etkinlikleri, yöresel orta oyunlar, bilgi yarışmaları ve kapanış programı ile kamp sona erdi. (Haber Merkezi) 

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