AGD’den “Filistin’de Yaşananlar” Sergisi 

Çorum halkının Gazze’de yaşanan zulmü anlamaları adına farkındalık oluşturmak istediklerini belirten AGD Merkez İlçe Başkanı Recep Çiftbaş, Kudüs’ün Müslümanların en çetin imtihanı olduğunu, bu meselenin sadece Filistinlilerin değil ümmetin meselesi olduğunu dile getirerek “Kudüs İSLAMINDIR” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği olarak Kudüs’ten vazgeçmelerinin mümkün olmadığını, Kudüs’ün bugünün Müslüman’ının yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesi olduğunu da belirten Recep Çiftbaş, “Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücadelenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir” diye konuştu.

AGD Merkez İlçe Başkanı Çiftbaş, İsrail’in işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günlerin yakın olduğunu da söyledi.

(Haber Merkezi)

