AGD’den “Benim Ramazanım” konulu yarışma

Pandemi nedeniyle okulların kapalı, gençlerin evlerde olduğu bu dönem de lise öğrencileri Ramazan ayının farkındalığını hissettirmek için WhatsApp üzerinden 0505 402 81 19 numaraya yazdıkları kompozisyonun fotoğrafını, ortaokul öğrencileri ise 05443435911 numaraya çizdikleri resmi göndererek yarışmaya katılabilecekler.

Yarışmanın 20 Mayıs 2020’de sona ereceğini ifade eden AGD yetkilileri, yarışma sonuçlarının ise 29 Mayıs Cuma günü agdcorum facebook adresinden açıklanacağını duyurdu. (Haber Merkezi)