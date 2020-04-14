AGD’den “1 Milyon Hatim” kampanyası

Müslüman olsun ya da olmasın yaşamını yitiren insanların tüm yakınlarına sabırlar dilediklerini anlatan Göle, “Yoğun bakımdaki tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. Süreci atlatanlara da geçmiş olsun diyoruz. Salgın sürecinde geçimini temin etmek için sokağa çıkmak, işe gitmek zorunda olan insanlarımıza da kolaylıklar diliyoruz.

Bu süreçte özverili bir şekilde çalışan tüm sağlık personeline de teşekkür ediyoruz. Cenabı Allah, hepsini esirgesin” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak, insanların maneviyatını yüksek tutma gayesiyle, geçtiğimiz hafta itibariyle “1 Milyon Hatim” kampanyası başlattıklarını anlatan Mehmet Göle, “Efendimiz (sas) ile Cebrail’in, her yılın Ramazan ayında o zamana kadar nazil olan ayet ve sureleri birbirlerine okuyarak mukabele ettikleri ve bir anlamda hatim indirdikleri bilinmektedir.

Diğer taraftan Efendimiz (sas), “Üç günden daha az bir zamanda Kur’an’ı hatmeden kişi ne okuduğunu anlamamıştır” buyurmuşlardır.

Burada maksat sürenin en az gün olması değil, Kur’an-ı anlamanın önemidir.

Dolayısıyla siz Kur’an- Kerim’i Arapça bilmeden, mealine bakmadan, tefsirine bakmadan sadece yüzünden okursanız, anlamadan bir okuma hatmi yapmış olursunuz.

Anlamadan bir milyon hatim yapmaktansa anlayarak bir hatim yapmak çok daha önemlidir.

Bu Kur’an-ı Kerim’in metnini önemsememe değildir, bilakis Kur’an-ı Kerim Cenabı Allah ile insan arasındaki bir bağdır. Bu ağın kuvvetlendirilmesi gerekir” dedi.

Dernek olarak 1 milyon hatim kampanyası ile amaçlarının Kur’an-ı Kerim’i anlamadan okumaya insanları razı etmek değil, Kur’an-ı Kerim ile olan mesailerini artırmak olduğunu belirten Göle,

“Bu zorlu günlerde, insanların akrabalarının, arkadaşlarının, komşularının cenazesine katılmakta dahi sıkıntılar yaşadığı bu dönemde kalplerimizin sükûn bulmaya ihtiyacı vardır.

#1MilyonHatim kampanyamızın duasını 19 Mayıs Salı günü mübarek Ramazanın 26’sının 27’sine bağlayan gecede (Kadir gecesinde) yapmış olacağız.

Bu salgında yaşamını yitiren tüm kardeşlerimize Cenabı Allah’tan tekrar rahmet diliyoruz. Müslüman olsun ya da olmasın yaşamını yitiren tüm insanların yakınlarına tekrar sabırlar diliyoruz.

İnşallah bu zor günleri hep birlikte, paylaşarak, dayanışarak, yardımlaşarak ve Cenabı Allah’a sığınarak atlatacağız” dedi. (Haber Merkezi)