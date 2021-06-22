AGD’de yaz etkinlikleri için kayıtlar başladı

5 Temmuz – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında 6 hafta boyunca Türkiye’nin 81 ilinde tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yaz etkinlikleri ile gençler verimli bir yaz geçirecekler.

Türkiye’nin tüm bölgelerinden ortaokul öğrencilerinin yoğun bir katılım göstereceği yaz etkinlikleri programlarında hijyen kurallarına uygun olarak belirlenen etkinliklerin yanı sıra bir çok sürpriz etkinlikte yer alacak.

AGD TEMSİLCİKLERİNDEN KAYIT YAPILABİLECEK

AGD Ortaokul Komisyonu’nun, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği kâşif grupları sayesinde öğrenciler yaz dönemi haricinde de yıl boyu eğitimlerden faydalanabiliyorlar.

AGD Yaz Etkinliklerine katılım sağlamak isteyen öğrenciler kendilerine en yakın AGD Temsilciklerinden kayıt yapılabilecekler. (Haber Merkezi)

