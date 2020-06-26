AGD’de e-yaz etkinlikleri başlıyor

Etkinliklere dair açıklamalarda bulunan Ortaokul Komisyonu Başkanı Emrah Bacaksız, AGD olarak her zaman ‘’Önce ahlak ve maneviyat’’ düsturuyla ve Müslümanlık güzel ahlak üzerine yaşamaktır anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini, Kuran’-ı Kerim, değerler eğitimi, film gösterileri, akıl oyunları, dijital oyunlar ve örnek şahsiyetler gibi zengin içeriklere sahip E-YAZ faaliyetlerinin 06 Temmuz- 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti. Açıklamada programlara katılan öğrencilere çeşitli hediyelerle birlikte e-sertifaka düzenleneceği ifade edildi.

E-yaz faaliyetleri ile ilgili http://www.e-yazetkinlikleri.com adresinden ve 0 (544) 343 5911 numaralı telefondan irtibata geçilerek bilgi alınılabilecek. Açıklamada E-YAZ kayıtlarının 3 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edeceği ifade edildi. (Haber Merkezi)