AGD, Erbakan için mevlid okutacak

AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, Ulucami’de 27 Şubat 2022 Pazar günü ikindi namazı öncesi okunacak mevlid-i şerif ile birlikte okunan hatmi şeriflerin dualanacağını belirterek, tüm Çorum halkını mevlid programına davet etti.

Göle, “Necmettin Erbakan, ömrünü malı ve canı ile cihad ederek geçirmiş bir devlet adamı, siyasetçi, mütefekkirdir. Ömrünü İslam Birliği idealine ve bu milletin saadetine adamış bir liderdir. Engellemelere rağmen bıkmadan usanmadan yoluna devam etmiş, davasından asla dönmemiş bir dava adamıdır” dedi.

Mevlid programı; Çorum Ulucami, Alaca Şıhlar Cami, Sungurlu Ulucami, İskilip Ulucami, Dodurga Kızılkanat Cami’de yapılacak.

(Haber Merkezi)

