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AGD'de kış kampı

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi, lise gençleri için “kış etkinlikleri kampı” gerçekleştirdi.

AGD'de kış kampı

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi, lise gençleri için “kış etkinlikleri kampı” gerçekleştirdi.

24 Ocak 2020 Cuma 23:56
AGD'de kış kampı

Kamp ile ilgili bilgilendirme yapan Çorum AGD Liseler Komisyon Başkanı Bekir Uyanık, “Gayemiz, gençlerin inancı ve ideali uğrunda fedakârlık yapabilecek bilgi ve donanıma sahip olmasıdır. Geleceğimizin teminatı olan gençler için yapılan her çalışma, geleceğe güvenle bakabilmeyi sağlar. İşte bu sebeple tüm çalışmaların en değerlisidir. Çünkü bugünün her bir genci bu ülke için; bu ülkenin geleceği demek, yarınları demektir. Bizler Anadolu Gençlik Derneği teşkilatının motor gücü, adından da anlaşıldığı gibi kıymetli gençlerimizdir. Bunun için yarıyıl tatilini fırsat bilerek lise ve imam hatipli gençler için AGD şubemizde kış etkinlikleri kampı gerçekleştirdik” dedi. (Haber Merkezi)

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