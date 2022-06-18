Ağbal’ın resim sergisi Boğazkale’de açıldı

“Toprak renginde, zaman ötesi” isimli serginin açılışına Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel, Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve çok sayıda davetli katıldı.

Eserlerini konusunu Hitit mitolojisinden aldığını belirten Ağbal, rengini topraktan alan boyaları kendine has teknikle tuvale aktarıyor.

27 eserin yer aldığı sergi 10 Ağustos tarihine kadar Hitit Köyü Sanat Galerisi’nde izleyenlerle buluşacak.

(Haber Merkezi)