Ağbal’dan TİM’e ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı hemşehrimiz Naci Ağbal, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde tüm paydaşları 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında birleştirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni ziyaret etti.

Naci Ağbal ve yardımcılarının, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde tüm paydaşları 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında birleştirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla TİM’i ziyareti TCMB'nin Twitter hesabından duyuruldu. Basına kapalı görüşme ile ilgili paylaşımda “Türkiye İhracatçılar Meclisi yönetiminin kalıcı fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü ve açık desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu” ifadelerine yer verildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle de ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Kalıcı fiyat istikrarı" hedefine ilişkin görüş ve önerilerimizi TCMB Başkanı Naci Ağbal'a ilettik. TİM olarak, 2023'te yüzde 5 enflasyon hedefi ile 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye'ye ulaşılması için her zamanki gibi desteğe devam edeceğiz” görüşüne yer verdi.

Bilindiği gibi Naci Ağbal aynı hedef doğrultusunda daha önce de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) de ziyaret etmişti.

(AA)

