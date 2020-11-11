Ağbal; “Para politikasında şeffaflık güçlendirilecek”

Merkez Bankası Başkanı Ağbal göreve getirildikten sonraki ilk açıklamasını yaparak "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Ağbal yazılı açıklama yaparak “TCMB olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır” dedi.

Ağbal açıklamasının devamında, “Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

