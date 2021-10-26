Ağbaba ve Hakverdi Çorum’a geliyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıldönümü nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Balosu, 29 Ekim Cuma günü Yıldızpark 1 Nolu salonda yapılacak.

Baloya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı, MYK Üyesi Veli Ağbaba ile Ankara Milletvekili Çorumlu hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi de katılacak.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Balosu’na tüm partilileri ve cumhuriyet sevdalılarını davet ederken, etkinlik davetiyelerinin parti binasından temin edilebileceklerini vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)

