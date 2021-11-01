Ağbaba: “Cumhuriyete ve laikliğe sahip çıkacağız”

Yoğun bir katılımın olduğu balo, renkli görüntülere sahne oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Cumhuriyetin 98. yıldönümü nedeniyle Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılan geceye CHP Genel Başkan Yardımcısı, MYK Üyesi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi, Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Milletvekili adayı Fatih Mehmet Arslan, DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, siyasi partilerin yöneticileri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, önceki dönem Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, CHP İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli eşleriyle birlikte katıldı.



Salonun dolduğu gece demokrasi bir ortamında ve oldukça coşkulu geçti. Saygı duruşu ve öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan gecede sırasıyla Tokgöz, Tahtasız, Köse, Hakverdi ve Ağbaba birer konuşma yaptı.

Öğrencilerin gösterisi, koro halinde şarkıları, yerel sanatçıların konseri, Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ekiplerinin gösterileri ile renklenen gecede halaylar çekildi. Katılımcıların ellerinde Türk bayrakları ile eşlik ettiği gece, Cumhuriyetin şanına yakışır bir şekilde tamamlandı.



“TÜRKİYE, KANSERLİ VÜCUTTAN KURTULACAK”

Gecede konuşan Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, “Bugün cumhuriyetimiz 100. Yılına doğru ilerlerken her geçen gün cumhuriyetin kurucusunun ve cumhuriyet değerlerini daha iyi anlıyoruz. Özü ve ruhu itibariyle cumhuriyeti yaşatmak, günümüz Türkiyesi’nde tek adam rejimine karşı durmak demektir. Cumhuriyet tarikatlara, cemaatlere, darbecilere karşı durmak, eşitliğe, özgürlüğe, laikliğe, ilericiliğe, bağımsızlığa sahip çıkmak demektir” ifadesini kullandı.

Ülkenin içinde bulunduğu çıkmazdan bahseden Tokgöz, en geç 2023’te yapılacak seçimlerde Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin bu kanserli vücuttan kurtulacağını, CHP ve Millet İttifakı ile hakkı, hukuku, adaleti, özgürlüğü, eşitliği savunan, laik ve cumhuriyetçi yeni bir vücutta buluşacağını kaydetti.



“ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise “Cumhuriyetimiz bize kahramanlarımızın, uğruna can vermekten çekinmeyen şehitlerimizin emanetidir. Kahramanlarımızın, şehitlerimizin aziz hatıraları üzerine yemin olsun ki emanetlerini her ne pahasına olursa olsun koruyacağız ve bizden sonraki nesillere teslim edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Yolumuz açık olsun” diye konuştu.



“CHP, 83 MİLYONUN UMUDU”

Milletvekili Tufan Köse de Türkiye Cumhuriyetinin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün iki eseri olduğunu dile getirerek, her iki emanete de sahip çıkacaklarını vurguladı.

Köse, CHP’nin 83 milyon insanın umudu olduğunu dile getirerek, Millet İttifakının ilk seçimde iktidara geleceğini söyledi. Bu toprakların çok kez bir kısım vatan hainlerinin ihaneti ile karşılaştığını, buna karşılık vatanı, milleti için canını seve seve feda etmeye hazır Mustafa Kemal gibi kahramanları da gördüklerini anlatan Köse, Türkiye’nin CHP iktidarı ile birlikte aydınlık yarınlara kavuşacağını kaydetti.



“CUMHURİYET İLELEBET YAŞAYACAK”

Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ise cumhuriyetin ilelebet yaşayacağını dile getirerek, “hem içerde, hem dışarda düşmanlarımız var, olmaya da devam edecek. Zorluklar bizleri kesinlikle yıldırmasın. Önümüzdeki ilk seçimde aydınlık Türkiye’yi kuracağız” ifadesini kullandı.



“TEHDİTLER, TAHRİKLER VIZ GELİR, TIRIS GİDER”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise cumhuriyete ve laikliğe sonuna kadar sahip çıkacaklarını anlatarak, sevgiyi, barışı, özgürlüğü bu topraklarda hakim kılacaklarını dile getirdi.

Cumhuriyete ve laikliğe sahip çıkacaklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü: “Sarayda kurulan ittifakları, hesapları bozan herşeye rağmen, ölüm tehditlerine rağmen yolundan dönmeyen ve hala huzuru ve barışı savunan Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. PKK’nın saldırısına uğradı. Adalet yürüyüşünde IŞID’in saldırısına uğradı, tehdit edildi. Maalesef bir linç girişimine uğradı. Öldürme girişimine uğradı. Bunun hesabı sorulacaktır ama azmettiricisi de bellidir. Hırsız Osman’ın arkasındakiler. Her şeye rağmen onlara pabuç bırakmayacağız ama onlara da uymayacağız. Türkiye’de huzuru, barışı, kardeşliği savunacağız. Seçimden sonra ilk önce bu topraklardaki nefret dilini Türkiye terk edecek.



Oy versin vermesin, hangi siyasi görüşten olursa olsun bu topraklarda yaşayan herkesi kardeş, dost bileceğiz. Çünkü bu topraklarda emeği olan, Anadolu’nun güzelleşmesini sağlayan insanlar var. Onların felsefesi ile hareket etmeye devam edeceğiz. Bu topraklar Hacı Bektaş-ı Velilerin, Mevlanaların, Ahmet Yesevilerin, Şeyh Bedrettinlerin, Yunus Emrelerin topraklarıdır.

Ne olursa olsun onların bu topraklara ekmiş olduğu barış, kardeşlik, hoşgörüsü tohumlarına su vermek her yurttaşın görevidir. Bunu da hep beraber yapacağız. Tehditler, tahrikler vız gelir, tırıs gider. Cumhuriyetin değerini anlayabilmek için birkaç noktaya bakmak lazım. Cumhuriyet hangi koşullarda kuruldu bunu bileceğiz ki daha çok sahip çıkalım. Bizde olup Afganistan’da, İran’da, Suriye’de olmayan laik, demokratik Cumhuriyetimiz. O yüzden bunlara sahip çıkalım. Hırsızlığın meşru sayılmadığı, ahlakın erdem olduğu, utanmazlık duygusunun tekrar kazandığı bir ülkeyi hep beraber tekrar kuracağız.”



(Volkan SINAYUÇ)

