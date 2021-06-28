Agah Öncül'e "sergileme ödülü"

Geçtiğimiz yıllarda çarpık şehirleşme, tarım arazilerinin yok olması üzerine farkındalık yaratma çabası için hazırlayıp sunduğu “Kentsel Ölüşüm” projesinin serisi içinde yer alan “Rezidans Tarlası” isimli fotoğrafı jüri tarafından beğeni topladı.

Fotoğrafçılığa Çorum insanını ve sokaklarını kareleyerek başlayan, ellinin üzerinde söyleşi gösteri ve sergi performansı olan, ulusal ve uluslararası dergi, gazete gibi yayınlarda fotoğraf, gezi ve sanat üzerine yüzü aşkın yazı, yorum ve makalesi yayınlanmış, iki kitabı basılmış, her yaştan, her kesimden insanları bulundukları an’la ve ortamla kaydetmeye çalışan, insanların ve nesnelerin dünyasına dair belge nitelikli fotoğraf çalışmaları ile bilinen Agâh Öncül yeni projeleri ile Eylül ayında sanat ve fotoğraf severler ile buluşacak.