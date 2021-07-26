Agah Karapıçak’tan kutlama

Gazeteciliğin fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslek olduğunu belirten MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “İlkeli ve sorumlu habercilik anlayışı ile kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir şekilde kamuoyunu aydınlatma çalışmalarını yürüten basın toplumun güvencesidir” dedi.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda kitle iletişim araçlarının kaydettiği baş döndürücü gelişmelerin basının gücünü ve etkisini artırdığını, gazetecilik mesleğinin mevcut siyasi erklerin yanında etkin bir sivil güç olarak gündelik hayatta yerini aldığını ve bu bağlamda basının sadece toplumun haber alma hürriyetinin karşılığı olarak kalmamakta, kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasında da etkin rol üstlendiğini anlatan Karapıçak, MHP olarak basın çalışanlarının yaşadığı mesleki zorlukların takipçisi olduklarını, bu vesile ile tüm meslek mensuplarının bayramını kutladığını dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

