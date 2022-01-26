Agah Karapıçak’tan Dr. Aşgın’a ziyaret

Başkan Aşgın ile MHP İl Başkanı Karapıçak arasında yapılan görüşmede, belediyenin yaptığı çalışmalar ve Çorum’a dair istişarelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın, Karapıçak’a çalışmalarında başarılar diledi.

Aşgın ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda; “2023, 2053, 2071 ideallerimize emin adımlarla birlikte yürüdüğümüz Cumhur İttifakımız Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak’a nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

MHP İl Başkanı Karapıçak da paylaşımında; “Çorum Ak Parti Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret ederek, belediyemizin yaptığı çalışmalar ve şehrimize dair istişarelerde bulunduk. Misafirperverlikleri adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

