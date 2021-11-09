Agah Kafkas annesini kaybetti

Eski Sağlık Bakan Yardımcısı, önceki Çorum Milletvekili Agah Kafkas’ın annesi Feriha Kafkas (91), tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu gece yarısı saat 01.00’de hayatını kaybetti.

Merhum Cemal Kafkas’ın eşi, Agah Kafkas ve iş insanı Kenan Kafkas’ın anneleri olan Feriha Kafkas’ın cenazesi, Agah Kafkas’ın yurt dışında olması nedeniyle yarın ikindi namazından sonra Alaca’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

