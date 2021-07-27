Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye kurtardı

Çorum’da ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bayındır 1’inci Sokak üzerinde ağaca çıkan kediyi görenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, merdivenle ağaca çıkarak, mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı ancak korkan kedi daha üstteki dallara çıktı. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla ağacın tepesine ulaşarak, yaklaşık 20 dakikalık çalışma ile kediyi kurtardı. Mahalleli itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

