Gazi Caddesi üzerinde, Valilik karşısında bulunan atkestanelerinden 4 tanesinin “hastalıklı” hali de, duyarlı Çorumlulara “ağaçlar ayakta ölür” hüznünü yaşatıyor. Vatandaşlar, yaprakları buruşmuş bu ağaçların kurtarılma ihtimalinin olup olmadığını sorarlarken, Belediye görevlilerini hassasiyetle konuya eğilmeye çağırıyorlar.

Bilindiği gibi 1950’li yıllarda, dönemin Belediye Başkanı merhum Baha Çorbacıoğlu tarafından açılan Çorum’un ana güzergâhları Gazi ve İnönü caddelerine, geniş yapraklı atkestaneleri dikilmişti. Şimdi her biri “ulu ağaç” haline gelen bu ağaçların, otobüsler için cep açma, araç çarpması, hastalıktan kuruma gibi nedenlerle birer birer eksilmesi, Çorumluların içini sızlatıyor.

(Haber Merkezi)