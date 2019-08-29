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Ağaçlar ayakta ölür!

İspanyol yazar Alejandro Casona’nın 1949 yılında ilk kez sahneye konulan tiyatro oyunu, 1964 yılında Yeşilçam tarafından sinemaya uyarlanmış ve Memduh Ün’ün yönettiği filmde, Yıldız Kenter, İzzet Günay, Semra Sar, Hulusi Kentmen gibi dönemin ünlü oyuncuları rol almışlardı.

Ağaçlar ayakta ölür!

İspanyol yazar Alejandro Casona’nın 1949 yılında ilk kez sahneye konulan tiyatro oyunu, 1964 yılında Yeşilçam tarafından sinemaya uyarlanmış ve Memduh Ün’ün yönettiği filmde, Yıldız Kenter, İzzet Günay, Semra Sar, Hulusi Kentmen gibi dönemin ünlü oyuncuları rol almışlardı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:22
Ağaçlar ayakta ölür!

Gazi Caddesi üzerinde, Valilik karşısında bulunan atkestanelerinden 4 tanesinin “hastalıklı” hali de, duyarlı Çorumlulara “ağaçlar ayakta ölür” hüznünü yaşatıyor. Vatandaşlar, yaprakları buruşmuş bu ağaçların kurtarılma ihtimalinin olup olmadığını sorarlarken, Belediye görevlilerini hassasiyetle konuya eğilmeye çağırıyorlar.

Bilindiği gibi 1950’li yıllarda, dönemin Belediye Başkanı merhum Baha Çorbacıoğlu tarafından açılan Çorum’un ana güzergâhları Gazi ve İnönü caddelerine, geniş yapraklı atkestaneleri dikilmişti. Şimdi her biri “ulu ağaç” haline gelen bu ağaçların, otobüsler için cep açma, araç çarpması, hastalıktan kuruma gibi nedenlerle birer birer eksilmesi, Çorumluların içini sızlatıyor.

(Haber Merkezi)

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