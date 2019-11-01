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“Ağacın gözyaşları” alkış aldı

Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencileri “Ağacın Gözyaşları” isimli tiyatro oyunuyla büyük beğeni kazandı.

“Ağacın gözyaşları” alkış aldı

Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencileri “Ağacın Gözyaşları” isimli tiyatro oyunuyla büyük beğeni kazandı.

01 Kasım 2019 Cuma 21:00
“Ağacın gözyaşları” alkış aldı

Çorum Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu 3-A sınıfı öğrencilerinin hazırladığı “Ağacın Gözyaşları” isimli tiyatro oyunu önceki gün Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelendi.

Yavuz Sultan Selim İlkokulu Müdürü Ercan Karaman, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetlilerin ilgiyle izlediği oyun okul öğretmeni Erdal Şahin tarafından yazıldı. Çevre, orman ve canlıları konu alan oyunu salondaki davetlilerce ilgiyle izlendi.

Çorumlu eğitimci Yazar Erdal Şahin de oyunun ardından hem başarılı bir performans sergileyen öğrencilerini kutlayarak izlemeye gelen davetlilere de teşekkür etti.

(Selda FINDIK)

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