Ağaç ilaçlamak için çatıya çıkan yaşlı kadın ayağını kırdı!
Çorum’un Sungurlu ilçesinde ağaç ilaçlamak için çatıya çıkan yaşlı kadın, ayağını kırdı. Yaşlı kadını düştüğü yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
Güncel 24.05.2022, 11:40 24.05.2022, 11:50
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Olay, Sungurlu’da Akçay Mahallesi 8002. Sokak’ta meydana geldi. Güllü Kargın (80) isimli yaşlı kadın, evin yanında bulunan ağacı ilaçlamak için çatıya çıktı. Dengesini kaybederek bir ayağı çatının içine giren kadının diğer ayağı kırıldı. Durumu fark eden komşuları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaşlı kadını uzun uğraşlar sonucu çatıdan aşağı indirdi.
Yaşlı kadın 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tugay GÖKTÜRK
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