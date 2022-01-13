Ağ güvenliği sistemi alındı

Turgut Özal İş Merkezi’nde Belediye Toplantı Salonları’ndan birinde düzenlenen ihalede Belediyenin ağ güvenliğinin sağlanması amacıyla Kurumsal Ağ Güvenliği Sistemi satın alındı.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleşen ve yaklaşık maliyeti 516 bin 666 TL olan ihalede ilk olarak katılımcı firmanın teklifi ve belgeleri incelendi. Buna göre Erko Bilgisayar tarafından 268 bin 625 TL teklif verildi.

Komisyon Başkanı Sayın firmanın teklif ve belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

