Afrika’ya bir damla hayat

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü personeli Murat Özaydın, Afrika’da açılacak su kuyusu için Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’ne 20 bin TL bağışta bulundu. Hayırsever Özaydın, TDV tarafından gönderilen üzerinde ismi yazılı su kuyusu maketini teslim almak üzere İl Müftüsü Muharrem Biçer’i makamında ziyaret etti.

Hediye takdiminde İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül de hazır bulundu.

(Bülent USLU)

