Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 28°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566
Müftü yardımcısı konser verdi
Müftü yardımcısı konser verdi
Yerde yatan adamı görenler polisi aradı
Yerde yatan adamı görenler polisi...
Gençler sosyal mesafeyi unuttu
Gençler sosyal mesafeyi unuttu
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
Gazi Caddesinde silahlı kavga 1 ağır yaralı
Silahlı kavga 1 ağır yaralı

“Afrika’nın tercihi” Alapala’dan Somaliland’ın “ilk un fabrikası”

Somaliland, Alapala’nın Afrika'daki en yeni referans projesi olan NFMC ile kendi ulusal ununu üretmeye başladı. Yıllık 110.000 metrik ton buğday işleme kapasitesine sahip değirmende, yüksek kaliteli un üretmek amacıyla ağırlıklı olarak sert ve yarı sert buğday kullanılıyor.

15 Mayıs 2020 Cuma 21:05
284 Okunma
“Afrika’nın tercihi” Alapala’dan Somaliland’ın “ilk un fabrikası”

1954 yılında Çorum’da kurulan ve dört kıtada 120’den fazla ülkede 650’nin üzerinde anahtar teslim fabrika kurarak değirmen teknolojileri sektöründe dünyanın lider firmalarından biri olan Alapala, Somaliland’ın ilk un değirmenini Nisan 2020’de teslim etti.

Afrika pazarında 30 yılı aşkın bir süredir oldukça aktif bir rol oynayan Alapala; ülke ofisleri, lojistik depoları ve geniş bir temsilci ağının yanı sıra Senegal, Zambiya, Angola, Kenya, Tanzanya, Mozambik ve Gana gibi Afika’nın birçok ülkesinde de yer alan un, irmik ve mısır değirmenleriyle bu kıtada en çok tercih edilen markaların başında geliyor.

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ SAYESİNDE YEREL VE GELENEKSEL UN ÜRETİMİ

Somaliland'ın Berbera Limanı bölgesinde faaliyete geçen ve Alapala'nın Afrika'daki en yeni projesi olan NFMC ile Somaliland ilk defa kendi ulusal ununu üretmeye başladı. NMFC, günde 300 ton buğday işleme kapasitesine sahip olduğu gibi, tesisin sürdürülebilir bir üretim yapabilmesi için 4 x 7.500 ton kapasitesine sahip buğday depolama siloları da bulunuyor.

Bu önemli projenin tüm ekipman temini, montajı, çelik konstrüksiyonlu endüstriyel binaları Alapala ve Alapala grubu şirketleri tarafından hayata geçirildi.

TAM OTOMATİK DEĞİRMEN TEKNOLOJİSİNDE HİJYEN VE HIZLI ÜRETİM

Yıllık 110.000 metrik ton buğday işleme kapasitesine sahip olan değirmende yurt içi tüketim için yüksek kaliteli un üretmek amacıyla ağırlıklı olarak sert ve yarı sert buğday kullanılıyor. Üretim proseslerinin kontrolü ve izlenebilirliği için Scada yazılımı ile birlikte gelişmiş bir otomasyon sistemine sahip olan değirmen, buğday alımından un paketlemesine kadar tüm sürecin merkezi olarak izlenmesini sağlayarak, gerçek zamanlı arıza tespiti ve müdahalesi için uzaktan bağlantı imkânı sunuyor. Aynı zamanda gelişmiş bir veri izleme sistemi ile birleştirilmiş olan Scada yazılımı ile ürün işleme sürecinde altı farklı alandan tartım verisi toplanarak ayrıntılı üretim raporları oluşturmak için veriler analiz ediliyor.

Pnömatik ve mekanik taşıma ekipmanlarının kurulumu tamamen Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak yapılmış olan tesiste tüm önlemler güvenli ve hijyenik ürün transferine yönelik ekipman tasarımı ile alınıyor.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum’da nüfusun yüzde 13,9'u genç 
Çorum’da nüfusun yüzde 13,9'u genç 
Konut satışları yüzde 57 azaldı
Konut satışları yüzde 57 azaldı
“Haziran'da yapılacak sınavlar ertelensin”
“Haziran'da yapılacak sınavlar ertelensin”
Mahkemeden satılık Volkswagen Passat
Mahkemeden satılık Volkswagen Passat
Karantina süresini tamamlayan 169 kişi evlerine gönderildi
Karantina süresini tamamlayan 169 kişi evlerine gönderildi
Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak
Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim