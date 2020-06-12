Afiliasyon protokolü yenilendi

Sağlık Bakanlığı ile HİTÜ’nün Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin birlikte kullanımına yönelik, 2012’de yaptığı işbirliğinin devam ettirilmesi yönünde hazırlanan yeni protokol, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tarafından imzalandı.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ile de görüşerek üniversitenin Sağlık Bakanlığı ile yaptığı işbirliği kapsamında, her geçen gün yeni hizmetleri bünyesine katarak hizmet kalitesini artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Öztürk, “Üniversitemiz ve Sağlık Bakanlığı arasındaki afiliasyon süreci büyük bir başarıyla yürütülmektedir. Afiliasyon sayesinde, birlikten kuvvet doğdu. Birlikte kullanım ve işbirliği sonucunda 181 öğretim elemanı ile 100’ü aşkın uzman hekimin güçleri birleşti ve Sağlık Bakanlığı-Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çok önemli atılımlar yaşandı. Bu başarıyla yürütülen afiliasyon sürecinin devam ettirilmesi yönünde adım attık” diye konuştu.

“YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ UYGULANMAYA BAŞLANDI”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı ve HİTÜ ortaklığında yapılan bazı açılımlara dair bilgi veren Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti: “Türkiye’de hizmet veren 3 merkezden biri olan Diyabetik Ayak Kliniğimiz, kapasitesi ve özellikleri açısından örnek gösterilecek Kardiak Rehabilitasyon Merkezimiz, bölgeye hizmet veren Meslek Hastalıkları Polikliniğimiz, transplantasyon dışında dünyada yapılan her türlü cerrahi girişimin yapılabildiği cerrahi kliniklerimiz, asistan eğitiminde akredite olmuş Genel Cerrahi Anabilim Dalımız, EBUS ve uyku laboratuvarı gibi özellikli işlemlerin yapıldığı ünitelerimiz, diyabetik çocuklara yönelik diyabet kampı uygulamasında öncü merkezimiz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi konusunda uluslararası düzeyde eğitimlerimiz, onkoloji hastalarına en güncel tedavileri sunabilen bölgemizde referans kabul edilen servislerimiz ve tabi ki çok sayıda bilimsel kongre ve toplantıya ev sahipliği yapılmaktadır”

“Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, fiziksel ve teknolojik altyapının iyileştirilmesiyle birlikte daha önce yapılmayan birçok tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaya başlamıştır” diyen Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam etti: “Halkımız, Çorum’da çözüm imkanı sunulmayan bazı sağlık hizmetleri için başta Ankara olmak üzere bölgedeki diğer illere gitmek durumundaydı. Artık kardiyovasküler cerrahi, kanser cerrahisi ve onkolojik tedaviler olmak üzere tanı ve tedavi amacıyla büyük merkezlere yapılan sevkler önlenmiş bulunmaktadır.”

“PANDEMİ SÜRECİNİ DE BAŞARIYLA YÖNETİYORUZ”

Prof. Dr. Öztürk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin birlikte kullanımına yönelik yapılan işbirliğinin, Covid-19 pandemi sürecinin başarıyla yönetilmesinde de önemli katkısı olduğunu söyledi.

Türkiye’de yeni tip koronavirüs tanı ve tedavi merkezlerinden birinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Öztürk, “Salgın sürecinde vaka tespiti ve tedavi hizmetleri hastanemizde başarıyla gerçekleştiriliyor. Tıp Fakültemizin tecrübeleri öğretim üyeleri ve Bakanlığımızın uzman hekimlerinin özverili çalışmalarıyla pandemi sürecini başarıyla yönetiyoruz” ifadesini kullandı.

Sağlık alanında ülkenin geleceğe yönelik ihtiyaçlarını gidermek üzere araştırmaları yoğunlaştırmak ve sağlık sektörünün ihtiyacı olan insan kaynaklarını yetiştirmek için de büyük çaba gösterildiğini dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Fakültemiz 399 lisans öğrencisiyle eğitim- öğretime devam ediyor. Ayrıca mezuniyet sonrası eğitimine devam eden 62 Tıpta Uzmanlık öğrencimiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Öztürk, hem Tıp Fakültesi’nin akademik kadrosuna hem de Bakanlığın personeli ve çalışanlarına özellikle salgın sürecinde sergiledikleri özverili dayanışmadan dolayı tekrar teşekkürlerini iletti.

(Haber Merkezi)