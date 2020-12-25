Afgan ailenin çocuklarına Vali Çiftçi’den oyuncak

Yeşilırmak Havzası Kalınma Birliği’ne sunulan proje kapsamında alınan 168 damızlık koyunun teslimi için tesise gelen Vali Çiftçi burada bir süre Afgan vatandaşı görevli ile görüşerek çocuklarına hediye verdi. Afgan görevli de Vali Çiftçi’ye Türk vatandaşlığına geçme isteğini iletti. Vali Çiftçi de 5 yıl süre ile ülkemizde ikamet etmesi gerektiğini belirtirken, Afgan vatandaşı görevli de 7 yıldır ülkemizde olduğunu vurguladı.

Vali Çiftçi pandemi nedeni ile küçük çocuklara yanaşmadan hediyelerini verdi.

(Haber Merkezi)