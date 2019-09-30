Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 27°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105451
ALTIN
269.446
DOLAR
5.6475
STERLİN
6.9406
EURO
6.1534

Afetten zarar gören 365 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Mayıs ve Temmuz ayları arasında meydana gelen afetten etkilenen 365 çiftçiye sertifikalı tohum yardımı yapıldı. 

Afetten zarar gören 365 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Mayıs ve Temmuz ayları arasında meydana gelen afetten etkilenen 365 çiftçiye sertifikalı tohum yardımı yapıldı. 

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:15
Afetten zarar gören 365 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Acil Destek ödeneğinden afetten zarar gören 365 çiftçiye sertifikalı tohum yardımı gönderildi. 
2019 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen dolu, aşırı yağış, sel ve fırtına nedeniyle Akçalı, Asayiş, Büyükincesu, Kalenderoğlu, Kula, Mehmetali Çiftliği, Oğlaközü ve Tuğlu olmak üzere toplam 8 köyde zarar gören 365 çiftçiye, 229 bin 500 kilogram 4 bin 590 torba glosa ekmeklik sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı. 
Dağıtım törenine İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek, İlçe Tarım personeli ve çiftçiler katıldı. 

(İHA)

İlgili Haberler
Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak
Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak
Ceviz ağacından düşen kişi öldü
Ceviz ağacından düşen kişi öldü
Ayten Akcan'a en iyi bildiri ödülü
Ayten Akcan'a en iyi bildiri ödülü
Hedef, sürekli ve kaliteli elektrik
Hedef, sürekli ve kaliteli elektrik
Ailesine bakmak için başladığı işi ihracat yapacak kadar büyüttü
Ailesine bakmak için başladığı işi ihracat yapacak kadar büyüttü
Hoparlör ve cips paketlerine zula halde uyuşturucu ele geçirildi
Hoparlör ve cips paketlerine zula halde uyuşturucu ele geçirildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim