Afetten zarar gören 3371 çiftçiye sertifikalı tohum

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Defterdarı Durak Sercan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İl Afad Müdürü Elvan Kaya, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın birer selamlama konuşması yaptığı törende konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da 500 bin hektar tarım yapılacak alan bulunduğunu belirterek, Çorum’un bir tarım bölgesi olması nedeniyle iklimden çok etkilendiğini, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yaşanan felaketler nedeniyle de Çorum’da ekili arazinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Çiftçinin yaşadığı zarar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek acil destek talebinde bulunduklarını belirten Vali Çiftçi, 5 milyon lira destek gönderildiğini, bu ödeneğin nasıl kullanılacağını planlamak için bir komisyon kurduklarını ve komisyonunda çok iyi çalıştığını söyledi. Toplamda 147 köyde 3371çiftçinin sertifikalı tohumdan faydalanmış olacağını anlatan Vali Çiftçi, bu sayede kalite ve verimin artacağını dile getirdi.

(Erkan BAYATLI)