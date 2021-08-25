“Afet bölgesinde yaralar acilen sarılmalı”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) geçtiğimiz günlerde Kastamonu Bozkurt ilçesinde olan afet bölgesini Bölgesini ziyaret etti. Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile birlikte yapılan ziyarette TDP Çorum İl Başkanı Engin Erenler ile bazı parti yöneticileri de hazır bulundu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, olay yerinde oluşan hasarları yakından inceleyerek, dere kenarında 8 yıl önce yapılmış binaların zarar gördüğünü söyledi. Sarıgül; “İlçenin neredeyse tamamına yakınında binalar kullanılamaz hale gelmiş, bu sorun ise imar planından kaynaklı. En kısa sürede devletin mağdurlara karşılığında daire yapmaları gerekli ve en ufak bir ödeme alınmadan teslim edilmelidir. Vatandaş zar zor son birikimiyle ya da krediyle alınan evlere suçu vatandaşa yüklemek yerine devletin en hızlı şekilde meskenlerine ulaşması gerekiyor” diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, partilerinin iktidarında Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı kurulacağını ve afet olmadan afetin önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

SARIGÜL’DEN ERENLERE ÖVGÜ

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çorum İl Başkanı Engin Erenler'e de övgü dolu sözler sarf etti. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’e eşlik eden Engin Erenler’e övgü geldi.

Ziyaret sonrası konuşan Sarıgül: “Sevgili Enginimle birlikte Kastamonu Sel bölgesindeydik. Kendisine bir baktım. Enginime il başkanlığı yakışıyor. Gelecekte inşallah çok önemli görevlerde yer alacak. O görevlerde yakışır. Kendisini geliştiriyor, güçlendiriyor. İlçe başkanlarına baktım. Yöneticilere baktım. Çorum oturmuş. Enginime de yakışmış” diye konuştu.

Ziyarete TDP Çorum İl Başkanı Engin Erenler’in yanı sıra; Ankara İl Başkanı Deniz Kaya, Kastamonu İl Başkanı Ender Durak, Çorum İl Sekreteri İsmail Koparan, Çorum Merkez İlçe Başkanı Seyit Ahmet Çifçi ve Laçin İlçe Başkanı Sercan Keser de katıldı.

(Haber Merkezi)