AFAD’ın haziran ayı teması “İtfaiye”

Çorum AFAD tarafından yapılan açıklamada, ülkede ev, iş, tarım arazileri, mera, orman alanları ya da kazalarda ve doğal afetlerde çok sayıda yangın çıktığı, bu yangınların can ve mal kayıplarına neden olduğu dile getirilerek bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman itfaiye olamayacağından, kişilerin kendilerinin yaşam alanlarında veya yakın çevrelerinde çıkabilecek ya da çıkan yangın durumunda ne yapacaklarının önem taşıdığı belirtildi. Yapılan açıklamada yangın söndürme cihazlarını kullanmayı bilmenin son derece önemli olduğunun dile getirildiği açıklamada “AFAD, bu düşünceden hareketle Afetlere Hazırlık Yılı projesinin Haziran ayı temasını “İtfaiye” olarak belirledi. Çorum AFAD İlimiz genelinde İtfaiye temasıyla ilgili olarak haziran ayı ve devamında çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratmayı ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır” denildi.(Haber Merkezi)