AFAD’ı tanıdılar

Çorum Valiliği’ne bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ziyaret edildi. Ziyarette TEGV öğrencileri AFAD’ın çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Öğrencilerin meraklı bakışlar ve can kulağıyla dinlediği etkinlik sonunda Birim Sorumlusu Serpil Çetin, İl Müdürü Elvan Kaya’ya çocukların Düşler Atölyesi etkinliğinde yaptığı sanatsal çalışmalardan bir örnek ve teşekkür belgesi takdim etti.

Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren TEGV Çorum Öğrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin, “Afet ve Acil Durumların Fedakâr Kahramanları, AFAD personelinin Afet ve Acil Durum planlaması, işleyişi, toplanma merkezleri, bu durumlarda kurumların ortak çalışmasıyla ilgili koordinasyonun sağlanması, afetlerin tanıtılması, acil durum destekleri gibi alanlarda bilgi aktarımı sağlandı. 3 İstasyon çalışması ile acil durum bölgesine ulaşımında kullanılan araçların tanıtımı ve özellikleri, yaşanan acil durumlarda ekipmanların kullanımı ve özellikleri, arama ve kurtarma kullanılan yeni nesil ve modern ekipmanların simülasyon çalışması yapıldı. TEGV etkinlikte emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen Çorum Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) ve tüm gönüllülerine, çocukların gelişimlerine katkıda bulundukları için teşekkür eder” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)