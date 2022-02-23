AFAD’dan başarılı kış tatbikatı

Ekiplerin, yoğun kış şartlarında bilgi ve becerilerinin arttırılması, koordineli çalışabilmeleri, kayıp vatandaşların en hızlı şekilde kurtarılarak sağlık kurumlarına ulaştırılması amacıyla düzenlenen tatbikata 75 personel katıldı.

Destek çözüm ortağı kurum kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilen kış kayıp-mahsur tatbikatında senaryo gereği, Çatak-Çalyayla-Kösedağ mevkiinde 3 kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ekipleri saat 10.35 – 14.30 arasında saha çalışmalarını tamamladı. Gerçeğini aratmayan arama kurtarma çalışmaları sonucu kayıp olan 3 vatandaşa ulaşıldı.

Çorum Belediyesinin vermiş olduğu iaşe desteği ile katılımcıların beslenmeleri sağlanarak, tatbikat 15.30’da tamamlandı. Tatbikata AFAD Arama ve Kurtarmadan 11, Drone ekibi 4, İl Jandarma Komutanlığından 25, Çorum UMKE’den17, Çorum İtfaiyesinden 3, MEM AKUB’da 5 personel ve AFAD gönüllüsü 10 kişi katıldı.



(Nurdan AKBAŞ)

