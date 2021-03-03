AFAD’dan AHL’de sergi

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında önceki gün Hürriyet Meydanı’nda bir sergi açan AFAD ekipleri dün de koronavirüste gelinen normalleşme sürecinde yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan ilimizin ilk ve tek AVM’si AHL Park’ta da stant açtı.

AHL Park AVM içerisinde açılan stantta AFAD’ın görev aldığı operasyonlar ve tatbikatların fotoğrafları ile ekiplerin kullandığı malzemeler sergilendi. Deprem Haftası kapsamında farkındalık oluşturulması adına açılan sergide vatandaşlara çalışmalarla ilgili bilgi verilerek broşür dağıtımı yapıldı.

(Haber Merkezi)