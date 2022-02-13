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AFAD Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’de meydana gelen doğa kaynaklı afetleri kayıt altına alarak afet risk haritası çıkardı. Haritaya göre Türkiye’de geçen yıl 107 sel ve su baskını, 66 orman yangını, 16 kar ve tipi, 39 heyelan meydana gelirken, Karadeniz Bölgesi aşırı yağış ve heyelan ile Ege ve Akdeniz ise orman yangınları ile mücadele etti.

Güncel 13.02.2022, 19:03
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AFAD Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı

Afet tehlike ve risk analizlerinde farklı yöntemlerin kullanılabilmesi, doğruya en yakın haritaların üretilebilmesi, analizlerin aynı ortamda yapılarak aynı platformda tutulması ve ilgili kurumlar arası paylaşımın sağlanabilmesi için AFAD, 2017 yılı itibarıyla Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) Projesi başlattı. Proje kapsamında yaklaşık 300 teknik personel arazide incelemelerde bulunarak, bugüne kadar toplamda 34 bin 593 heyelan, 4 bin 822 kaya düşmesi, 880 çığ, 604 obruk olayını kayıt altına aldı. Heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri için ulusal çapta tamamlanan duyarlılık haritaları Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden tüm kurumların kullanımına sunuldu.

Kayıt altına alınan veriler arasında Türkiye'de geçen yıl meydana gelen doğa kaynaklı afetler de yer aldı. Geçtiğimiz yıl meydana gelen 107 sel/su baskını, 66 orman yangını, 16 kar/tipi, 39 heyelan da ARAS üzerinden kayıt altına alındı. Buna göre geçen yıl en çok heyelan olayı Batı ve Doğu Karadeniz'de görülürken, Ege ve Akdeniz ise ile orman yangınları mücadele etti.

AFAD bin 760 afet olayına müdahale etti

Geçen yıl meydana gelen bin 760 afet olayına AFAD koordinasyonunda müdahale edildi. Düzce, Rize, Artvin selleri ile Batı Karadeniz'deki sel afetleri için toplam 14 bin 157 personel ile 5 bin 26 araç görevlendirilirken, Antalya, Muğla, Mersin ve Adana'da meydana gelen orman yangınlarında ise toplam 22 bin 619 personel ile 7 bin 935 araç ve iş makinesi görev aldı. Ayrıca geçen yıl ülkemizde 23 bin 753 deprem meydana geldi.

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