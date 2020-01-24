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AFAD Gönüllülerinin sayısı artıyor

​​​​​​​İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2019 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

AFAD Gönüllülerinin sayısı artıyor

​​​​​​​İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2019 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

24 Ocak 2020 Cuma 23:10
AFAD Gönüllülerinin sayısı artıyor

Yapılan açıklamada İl Merkezinde bulunan kamu Kurumlarının görevlilerine acil ve afet durumlarında nasıl hareket edileceğiyle ile ilgili tatbikat yapıldığı, Vali başkanlığında il merkezinde bulanan kamu kurum ve Kuruluşları ile TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında planda görev verilen Kurum temsilcileri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün toplantı salonunda TAMP ile planının uygulanmasına ait Afetlerde alınacak tedbirlerle ilgili tatbikat yapıldığı kaydedildi.

İl Merkezinde gerçekleştirilen sergilere katılım sağlayarak vatandaşlara Birey ve Aileler için Afet bilinci, TARIM ve DAKS gibi konularda broşür dağıtıldığının belirtildiği açıklamada ayrıca kaya düşmesi, Kimyasal gaz analize (KBRN), Mahsur kalma, yangın, Orman Yangını, Şiddetli yağışlar, Boğulma, hortum, Heyelan toprak kayması, Trafik kazaları, dolu (Sel/Taşkın/Su baskını gibi) olaylar olmak üzere 55 olaya müdahale edildiği vurgulandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Çalışmaları kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllüler, Öğrencilere ve Halka, Deprem ve doğal afetlerde alınacak tedbirler, Aile ve Bireyler için Temel Afet Bilinci, KBRN, Boğulma, Yangın, Dağcılık, Kentsel arama ve kurtarma, Kurumun tanıtılması vb. konularda toplam olarak 5.234 kişiye eğitim verildiğinin anlatıldığı açıklamada Afad Gönüllülük Tanıtım ve Kayıt Alma Etkinliği amacıyla AHL Alışveriş merkezinde stant kurulduğu ve kayıt yapıldığı dile getirildi. (Haber Merkezi)

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