“AFAD emekçileri hakkını kullanamadı”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu adına TÜM BEL SEN Şube Başkanı Nevzat Veldet, AFAD Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personele yönelik olarak 14/06/2021-15/10/2021 tarihleri arasında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav sonuçları açıklandığını belirterek, AFAD emekçilerinin gelecek beklentileri, kariyer hayalleri ve görevde yükselme umutlarının mülakat ve torpil garabeti ile ellerinden alındığını dile getirdi.

AFAD emekçilerinin, yıllardır görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarından mahrum bırakıldığını ve Anayasal haklarını kullanamadığını belirten Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, sözlü sınava katılan 468 adayın 274’ünün 70 ve üzeri puan ile başarılı bulunduğunu, 194 adayın ise 70 puan ve altında puan alarak elendiğini dile getirdi.

Yazılı sınavda 60 ve 70 puan alan çok sayıda adaya sözlü sınavda 90 ve üzeri puan verilerek kazanmalarının sağlandığını, yazılıda yüksek puan alan kişilere ise düşük sözlü puanı ile elendiğini vurgulayan Nevzat Veldet, “Ne yazık ki sözlü sınavda verilen puanların adil olup olmadığını denetleyecek bir kamu personel denetim mekanizmamız bulunmamaktadır. Gerçekten de bazı adaylar sözlü sınavda çok başarılı olmuş bazı adaylar da başarısız olmuş olabilir ama bunun denetimi sağlanamadığı için ortaya çıkan sonuçtan kimse memnun olmamaktadır” diye konuştu.

AFAD emekçilerinin yıllardır görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarından mahrum sırakılarak Anayasal haklarını kullanamadığını belirten Veldet, yıllardır umut edilen yükselme ve kariyer haklarının da bir kez daha ellerinden alındığını kaydederek haksız, sağlıksız, şaibelere açık olan mülakatın kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Ömür SOYTEMİZ)

