AFAD deprem farkındalığı için harekete geçti

Deprem ve diğer afetlere karşı halkı bilinçlendirmeyi hedefleyen AFAD, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı, AFAD’ın çalışmalarını anlattı.

Bir aracın içerisinde arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve gereçler de sergilenirken, özellikle öğrenciler standa yoğun ilgi gösterdi. AFAD’ın çalışmaları hakkında bilgi veren AFAD Arama Kurtarma Ekip Sorumlusu Uğur Şener, Türkiye genelinde 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında sergi ve stantlar açıldığını, okullar ziyaret edilerek öğrencilere eğitim verildiğini söyledi.

OKULLARDA FARKINDALIK EĞİTİMİ

Etkinlikler kapsamında okullarda farkındalık eğitimleri verileceğini anlatan Şener, “Öğrencilere deprem anında ne yapmaları gerektiği konusunda deprem tahliye tatbikatı eğitimi verilecek. Ayrıca Afet Acil Programı var hem android hem İOS olarak, bu programın da tanıtımı yapılarak afet anında bir sorunla karşılaştığınızda bu program vasıtasıyla hem yerinizi bildirebiliyorsunuz hem de durumunuz hakkında 112 Merkezine bilgi aktarabiliyorsunuz. Böylece müdahaleler daha hızlı olabiliyor” dedi.

AFAD standı 5 Mart Cumartesi günü 12.00- 20.00 saatleri arasında AHL Park AVM’de sergilenecek.



