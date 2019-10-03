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AFAD'dan öğrencilere “deprem çantası” eğitimi

Çorum Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü’nce ilkokul öğrencilerine deprem çantası hazırlama konusunda eğitim verildi.

AFAD'dan öğrencilere “deprem çantası” eğitimi

Çorum Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü’nce ilkokul öğrencilerine deprem çantası hazırlama konusunda eğitim verildi.

03 Ekim 2019 Perşembe 23:58
AFAD'dan öğrencilere “deprem çantası” eğitimi

Kent merkezindeki Albayrak İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda gerçekleşen eğitimde AFAD uzmanlarınca öğrencilere deprem çantasının ne olduğu, ne işe yaradığı ve içinde neler olması gerektiği anlatıldı.

Çorum AFAD Müdürü Elvan Kaya, yaptığı açıklamada AFAD'ın 2019 yılını afetlere hazırlık yılı ilan ettiğini hatırlattı.

Bu kapsamda her ay farklı konularda eğitimler düzenlediklerini belirten Kaya, bu ayın konusunun “Afet ve acil durum çantası” olarak belirlendiğini aktardı.

Kaya, ilkokul çağından itibaren öğrencilere eğitim vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. (AA)

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