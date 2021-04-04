AES heyetinden Çorum ziyaretleri

Yeni göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ziyaret ederek görevinde başarılar dileyen AES Genel Başkanı Öğretici, ilimizdeki eğitim ve eğitimcilerin sorunlarını anlattı. Öğretici, Kodek’e ilgi ve alakası için de teşekkür etti.

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, AES Genel Başkanı M. Alper Öğretici ve Bağımsız Büro-Sen Genel Başkanı Erkut Demirci ile birlikte daha sonra Vali Mustafa Çiftçi ile biraraya gelerek eğitimle ilgili görüştü.



Öğretici, “Pandemi nedeniyle eğitim öğretimde zor bir süreçten geçtiğimizin farkındayız. Hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Uzaktan eğitim sürecinde fedakarca görev yapan öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Yüz yüze eğitimden çok daha zor olan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler fedakarca görev yapmakta ve öğrencilerinin öğrenme kayıplarının önüne geçebilmek için gayret sarf etmektedir. Kaldı ki salgın seyrinin kontrol altına alınması sonrasında okulların yüz yüze eğitime geçmesini en çok isteyenler de yine öğretmenlerdir” dedi.

(Haber Merkezi)

