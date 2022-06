Adnan Türkoğlu’nun hayatı kitaplaştırıldı

Kitabın basın lansmanı ve kokteyli 11 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 14.00’da Albayrak Caddesi Beyaz Otel'de gerçekleştirileceğini açıklayan Yazar Burhan Buruk, kitabın hazırlanma sürecine dair bilgiler veren bir açıklamada bulundu.

Doğru Yol Partisi’nin bir dönem İl Başkanlığı görevini de yürüten Burhan Buruk, “EFSANE SİYASETÇİ ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU” isimli kitabın tanıtımını yapacağını vurguladı.

Tanıtıma eski Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu ve kitap kapağı ile özgün grafik tasarımlarını hazırlayan Fotokolik sahibi Necati Burak Peker’in katılacağını söyleyen Buruk açıklamasında: “Arada telefonla görüşüyor ülkenin bugünü, dününü, ilin havalimanı, demiryolu, barajları, yatırımları son durumları, halen giderilemeyen ihtiyaçları ve yapılamayan işlerini konuşuyor, fikir alışverişlerinde bulunuyorduk. Ankara’da bir araya geldiğimizde bu süreçlerin nasıl Çorum yararına sonuçlanabileceğini konuşuyorduk.

Sokağın sıcak konularını konuşurken artan akaryakıt fiyatları ile ülkenin enerji sorunlarının çözümlenememesinin ağır faturasından bahsederken konu; 1970’li yıllarda Süleyman Demirel’in “Benzin vardı da biz mi içtik” sözünü çağrıştırmıştı bizde... “Ahhh o günler bir başkaydı” dedi Adnan. İşte bu kitap “o başka olan günler” den günümüze Adnan Arslan Türkoğlu konusunda herkesin konuşup ama kimsenin yazmadığı yazılmayan tarihini yazmak tarihe not düşme fikriyle oluştu. Ona kitabınızı yazacağım dediğimde neyimi yazacaksın “Benim hayatım çalışarak geçti, neyi yazacaksın?. Ben de kendisine, ‘Araştıralım ve bunu ölümsüzleştirelim’ dedim. Siyasî hayatı yarıda kalmış bir mimarın; dört yıla kırk yılı nasıl sığdırdığını, Çorum siyasetinde bilinmez biriyken, unutulmaz birine dönüşen, bilinmezlikten yükselen Adnan’ın hayatı olacaktı bu kitap. Her şey Efsanenin yaşadıklarına ve kitap yazarının araştırma ve bilgileri ışığında, özgün içeriklerle hazırlandı” dedi.

Kitabın neler içerdiği hakkında da bilgi veren Burhan Buruk, “Gerçeğin kendisi olan bu kitap; kimsenin kimseyle hesaplaşması üzerine değildir. Sorunları, anlaşmazlıkları bunların yansımaları ve sonuçlarını objektif şekilde ele alarak yaşanmış gerçekleri aktarır. Onun neler yaptığını, düşüncelerini görme imkânına kavuşacak, onun geçtiği yolları ve yılları okurken nefes alacak bilinmeyen yönlerini öğreneceksiniz. Her şey sade ve doğal, onun her zamanki haliyle edebin, terbiyenin izin verdiği ölçüde, açıkça. Eserleriyle yıkılmaz hale gelen inadın ve sabrın adı. Okurken, yalnızca bir ismi ve onun yaşamını değil, yakın siyasi geçmişi, bugüne yansımaları, bugünle kıyaslarını bulacaksınız” şeklinde sözlerini tamamladı.

