Son Dakika

Adnan Türkoğlu’nun hayatı kitaplaştırıldı

Çorum'un efsane isimlerinden 19. Dönem Milletvekili Adnan Türkoğlu’nun hayatı kitap oldu.

Güncel 08.06.2022, 19:38
62
Adnan Türkoğlu’nun hayatı kitaplaştırıldı

Kitabın basın lansmanı ve kokteyli 11 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 14.00’da Albayrak Caddesi Beyaz Otel'de gerçekleştirileceğini açıklayan Yazar Burhan Buruk, kitabın hazırlanma sürecine dair bilgiler veren bir açıklamada bulundu.
Doğru Yol Partisi’nin bir dönem İl Başkanlığı görevini de yürüten Burhan Buruk, “EFSANE SİYASETÇİ ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU” isimli kitabın tanıtımını yapacağını vurguladı.
Tanıtıma eski Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu ve kitap kapağı ile özgün grafik tasarımlarını hazırlayan Fotokolik sahibi Necati Burak Peker’in katılacağını söyleyen Buruk açıklamasında: “Arada telefonla görüşüyor ülkenin bugünü, dününü, ilin havalimanı, demiryolu, barajları, yatırımları son durumları, halen giderilemeyen ihtiyaçları ve yapılamayan işlerini konuşuyor, fikir alışverişlerinde bulunuyorduk. Ankara’da bir araya geldiğimizde bu süreçlerin nasıl Çorum yararına sonuçlanabileceğini konuşuyorduk. 
Sokağın sıcak konularını konuşurken artan akaryakıt fiyatları ile ülkenin enerji sorunlarının çözümlenememesinin ağır faturasından bahsederken konu; 1970’li yıllarda Süleyman Demirel’in “Benzin vardı da biz mi içtik” sözünü çağrıştırmıştı bizde... “Ahhh o günler bir başkaydı” dedi Adnan. İşte bu kitap “o başka olan günler” den günümüze Adnan Arslan Türkoğlu konusunda herkesin konuşup ama kimsenin yazmadığı yazılmayan tarihini yazmak tarihe not düşme fikriyle oluştu. Ona kitabınızı yazacağım dediğimde neyimi yazacaksın “Benim hayatım çalışarak geçti, neyi yazacaksın?. Ben de kendisine, ‘Araştıralım ve bunu ölümsüzleştirelim’ dedim. Siyasî hayatı yarıda kalmış bir mimarın; dört yıla kırk yılı nasıl sığdırdığını, Çorum siyasetinde bilinmez biriyken, unutulmaz birine dönüşen, bilinmezlikten yükselen Adnan’ın hayatı olacaktı bu kitap. Her şey Efsanenin yaşadıklarına ve kitap yazarının araştırma ve bilgileri ışığında, özgün içeriklerle hazırlandı” dedi.
Kitabın neler içerdiği hakkında da bilgi veren Burhan Buruk, “Gerçeğin kendisi olan bu kitap; kimsenin kimseyle hesaplaşması üzerine değildir. Sorunları, anlaşmazlıkları bunların yansımaları ve sonuçlarını objektif şekilde ele alarak yaşanmış gerçekleri aktarır. Onun neler yaptığını, düşüncelerini görme imkânına kavuşacak, onun geçtiği yolları ve yılları okurken nefes alacak bilinmeyen yönlerini öğreneceksiniz. Her şey sade ve doğal, onun her zamanki haliyle edebin, terbiyenin izin verdiği ölçüde, açıkça. Eserleriyle yıkılmaz hale gelen inadın ve sabrın adı. Okurken, yalnızca bir ismi ve onun yaşamını değil, yakın siyasi geçmişi, bugüne yansımaları, bugünle kıyaslarını bulacaksınız” şeklinde sözlerini tamamladı.
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@