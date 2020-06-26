Adnan Türkoğlu kaza geçirdi

Aracıyla Ayakkabıcılar arastası yawkınlarındaki hırdavatçıların bulunduğu sokakta seyir halinde bulunan Türkoğlu, otomobilin ani hızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bir işyerinin duvarına çarptı. Araçta hasar meydana gelirken Adnan Türkoğlu’nun durumunun iyi olduğu ve kaza sonrası yaşanabilecek herhangi istenmeyen bir durumun önlenmesi için hastanede gözetim altına alındığı belirtildi.

(Haber Merkezi)