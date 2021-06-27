Adnan Karaoğlu toprağa verildi

Çorum’da uzun yıllar görev yapan Hayranoğlu Mermer A.Ş’nin kurucularından Hayrettin Ayancı’nın damadı, işadamı Aydın Ayancı’nın eniştesi, Ayfer Karaoğlu’nun eşi, Emre ve Malik’in babaları olan Adnan Karaoğlu geçtiğimiz gün Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adnan Karaoğlu’nun cenazesi Cumartesi günü Trabzon’da düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

