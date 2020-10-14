Adnan Boyar toprağa verildi

Tülay ve Koray Boyar'ın babası, Serpil Boyar'ın eşi, Kenan, Özcan Boyar ve Dilek Acır'ın kardeşleri, Arif Acır'ın kayınbiraderi olan Adnan Boyar geçtiğimiz gün Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’nde yürürken geçirdiği kalp krizi geçirdi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Boyar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adnan Boyar’ın cenazesi saat 10.30’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ulumezar’a getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından ise toprağa verildi. Cenazeye Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, CHP eski İl Başkanı Cengiz Atlas, ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)