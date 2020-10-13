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Adnan Boyar, kalp krizi sonucu vefat etti

Can Frigo Kasa Sahibi Özcan Boyar’ın ağabeyi, Kenan Boyar’ın kardeşi, galerici esnafından Adnan Boyar (61), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Güncel 13.10.2020, 19:12
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Adnan Boyar, kalp krizi sonucu vefat etti

Evli, iki çocuk babası olan Adnan Boyar’ın cenazesi, yarın (14 Ekim 2020 Çarşamba) saat 10.00’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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